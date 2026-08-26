Польша заявила, что не собирается закупать истребители F-15 у США Фото: REUTERS.

Польша не планирует закупать у США истребители F-15EX. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны республики порталу Defence24.

В ведомстве пояснили, что упоминание Польши в опубликованном американской стороной рамочном контракте по программе F-15 не означает начала переговоров или подготовки сделки.

«Вооруженные силы Республики Польша не планируют приобретать самолеты F-15EX», — заявили в польском Минобороны.

Название страны появилось в документе Пентагона от 24 августа, посвященном рамочному контракту с Boeing на поставку и обслуживание самолетов семейства F-15. Польша была указана там среди потенциальных покупателей, однако Варшава официально отвергла планы приобрести эти машины.

Тем временем 24 августа сообщалось о заметном увеличении числа самолетов НАТО в воздушном пространстве Польши и над Балтийским морем. Основу группировки составили самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry и машины радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call. Рост активности авиации альянса фиксируется с 18 августа.