В Испании поймали мастера побегов: на его счету четыре дерзких преступления Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Испании задержан заключенный, сбежавший из итальянской тюрьмы в четвертый раз. Инцидент произошел 26 августа в Таррагоне, где беглец был обнаружен благодаря европейскому ордеру на арест. Об этом пишет BFM TV.

По данным правоохранителей, мужчина совершил побег из итальянского учреждения строгого режима еще в декабре прошлого года. Он перепилил оконные решетки и спустился вниз с помощью самодельной веревки из простыней.

До этого преступник уже сбегал из тюрем в Терни, Парме и из учреждения в Бельгии, где использовал «человеческую пирамиду», чтобы перелезть через стену.

Задержанный оказал сопротивление при аресте. Его сообщники пытались вмешаться, в результате чего двое полицейских получили ранения. При нем нашли поддельные документы и две фальшивые купюры по 500 евро. Судья распорядился содержать злоумышленника под стражей до экстрадиции в Италию.

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