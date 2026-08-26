В Москве пассажир засудил таксиста за попытку объехать пробку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве пассажир засудил воителя такси за то, что опоздал на поезд. Поездка на вокзал оказалась дольше, чем было запланировано, к тому же, водитель сбился с пути, это и стало причиной временных накладок.

В итоге пассажир обратился в мировой суд Тверского района Москвы.

Как стало известно сайту mk.ru, в неприятную историю клиент таксопарка угодил 30 июля 2025 года. Он добирался с улицы Бутырский вал до Казанского вокзала, мужчина планировал сесть на поезд сообщением «Москва — Ижевск». Состав отходил в 17.44, и, чтобы точно успеть, пассажир вызвал такси заранее, в 16.15. Но поездка началась только в 16.50, так как водитель долго не отвечал. Но даже в этом случае были все шансы успеть, если бы таксист не заблудился, пытаясь объехать «пробку». В итоге вместо планируемых 8 километров в пути, поездка растянулась на 20 км и заняла совсем другое время.

Мужчина подал иск в 367-й судебный участок. Он требовал возместить стоимость билетов на поезд, моральный вред (40 тысяч рублей), и оплатить купленные билеты до Ижевска на самолет.

Суд решил, что часть требований справедлива: перевозчика обязали компенсировать стоимость билетов на поезд (8331 рубль) и выплатить моральный вред, но его оценили в 5000 рублей. А еще водитель заплатит штраф в 6665 рублей.

А вот оплачивать билеты на самолет не придется, из опоздавший пассажир решил приобрести самостоятельно.