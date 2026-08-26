Володин сравнил качество европейских и армянских вин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС «Вести» заявил, что французские и итальянские вина качественно превосходят армянские.

«По качеству, думаю, что это вино [из Франции и Италии - прим. ред.] лучше, чем армянское», — сказал Володин.

При этом, отметил он, Армения как участница Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получает преференции при поставках своей продукции в Россию, тогда как желающих поставлять вино на российский рынок достаточно много.

По словам Володина, схожая ситуация складывается и на рынке фруктов. Он заявил, что Грузия, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан также готовы поставлять свои товары, однако Армения, благодаря членству в ЕАЭС, пользуется привилегиями.

В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз. В РФ неоднократно отмечали, что членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно. На саммите ЕАЭС в мае лидеры стран-участниц призвали Ереван как можно скорее провести референдум по вопросу выбора между ЕС и союзом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нормы ЕС и ЕАЭС не соответствуют друг другу. По его словам, возникающие из-за этого противоречия будут вредить самой Армении.