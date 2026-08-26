Книга военкора Коца о событиях в Курске вошла в шорт-лист премии "Книга года" Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц написал книгу о событиях в Курской области, произошедших, когда туда вторглись украинские боевики. Она получила название "Курск. Боль и слава. Хроника 264 опалённых дней". Эта работа возглавила шорт-лист премии "Книга года" 2026 года в номинации "Герои нашего времени".

В 2026 году на конкурсе "Книга года" было представлено 1500 произведений от 140 издательств из 37 регионов страны. Подавляющее большинство заявок поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, однако в конкурсе также приняли участие издательства из таких городов, как Архангельск, Волгоград, Донецк, Киров, Красноярск, Нижний Новгород, Новодвинск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Салехард, Самара, Саранск, Тюмень, Ухта, Челябинск, Южно-Сахалинск и Якутск.

Жюри выбрало 53 работы от 35 издательств для участия в финальном этапе конкурса. Эти книги были присланы из пяти российских городов.

Победителей конкурса "Книга года" объявят 1 сентября 2026 года в 19:00 в Электротеатре "Станиславский" по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 23, стр. 1. Конкурс проводится ежегодно с 2006 года для поддержки лучших отечественных изданий, популяризации чтения и выявления значимых книжных проектов в различных номинациях.