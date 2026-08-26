В России с 1 сентября вступают в силу новые правила грузоперевозок. Фото: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock / FOTODOM

Минтранс РФ анонсировал масштабные изменения в сфере грузоперевозок, которые заработают с 1 сентября 2026 года. Нововведения затронут пограничный контроль, транспортировку опасных и скоропортящихся грузов, а также электронный документооборот.

Главное изменение для иностранных перевозчиков — ужесточение контроля на границе. Таможенная служба сможет задерживать машины должников до полного погашения штрафов за нарушение ПДД или неоплату проезда по платным и тяжеловесным трассам.

Для перевозки опасных грузов вводится жесткий порядок выдачи спецразрешений и реестровый учет, а маршруты придется согласовывать с владельцами дорог.

При этом для российских компаний процедуры упрощаются. Им больше не требуется вручную прикладывать СТС грузовиков — система проверит данные автоматически. Кроме того, свидетельство СПС для перевозки скоропортящихся продуктов теперь можно оформить онлайн через «Госуслуги».

Напомним, на прошлой неделе в Минпромторг предложил проверять подлинность импортируемых автомобилей при оформлении ЭПТС. Если проверка не пройдена, владелец должен вывезти машину или утилизировать ее. Проверка включает сверку VIN, маркировок, зеркал, камер, ремней, шин и других компонентов.