Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях Фото: USGS/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Гавайях стартовал 54-й эпизод извержения вулкана Килауэа. Очередная фаза активности началась утром по местному времени и сопровождается мощными выбросами лавы. Об этом пишет New York Post.

Около 10:30 по гавайскому времени на вершине вулкана забили фонтаны лавы. К вечеру их высота составляла от 15 до 23 метров, при этом признаков затухания специалисты не заметили. На опубликованных кадрах видно, как раскаленные потоки стекают по склонам, образуя единый мощный поток.

Власти прогнозируют, что в ближайшее время высота фонтанов может быстро достичь 150 метров. Ожидается, что извержение приведет к выбросу умеренного количества тефры, причем крупные фрагменты будут оседать рядом с жерлами. Однако пепел может доставить неудобства жителям районов Кау и Пахала.

Стоит отметить, что извержение совпало с неблагоприятной тропической погодой, которая в последнее время тревожит острова. Власти подчеркивают, что совпадение этих двух факторов могло бы обернуться серьезными последствиями, поэтому мониторинг ситуации продолжается.

Ранее KP.RU писал, что вулкан Ключевской, расположенный на Камчатке, выбросил столб пепла, превышающий его собственную высоту. Столб поднялся на высоту 5 500 метров.