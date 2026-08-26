Тюменские практики поддержки бойцов СВО и их родных отмечены на федеральном уровне

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

В главном корпусе Тюменского государственного университета состоялся федеральный форум «Патриоты России», почётными гостями которого стали полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Мероприятие объединило пятьсот делегатов из сорока восьми регионов страны, которых связывает работа по оказанию всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их родным. Как подчеркнул Артём Жога, в Тюменской области сформировано мощное волонтёрское движение, охватывающее множество направлений — от отправки гуманитарных грузов до реабилитации и социальной адаптации военнослужащих, вернувшихся с передовой.

Полпред отметил, что ранее существовала традиция проводить окружные форумы «Патриоты Урала» в городах, носящих почётное звание «Город трудовой доблести», и при переходе мероприятия на всероссийский уровень было решено сохранить этот принцип.

Первый форум «Патриоты России» организован именно в Тюмени, поскольку здесь накоплен колоссальный опыт поддержки защитников Отечества и их семей, сформированы эффективные практики и сплочённая профессиональная команда. Артём Жога выразил признательность региональному правительству и губернатору за отличную организацию площадки для форума.

«У нас одна цель – это Победа. На участие в форуме «Патриоты России» было подано более 1 700 заявок, сегодня здесь собралось 500 человек. И за каждым из них есть коллектив, команда друзей и соратников. Это действительно большое сообщество. Уверен, что каждый участник форума вынесет для себя какую-то новую практику, новое направление работы для нашей общей Победы», – сказал Артём Жога.

Тюменская делегация представила собственные наработки в области создания социальных гостиных для родственников военнослужащих и развития адаптивного спорта.

«Социальные гостиные мы открыли в самом начале СВО. Их у нас 82, и основная цель – создать места, куда могли бы прийти семьи бойцов, чтобы решить любые вопросы, а также получить психологическую и неформальную человеческую поддержку. В гостиных работают не только профессиональные специалисты, но и наши «серебряные» волонтеры – люди с большим педагогическим, медицинским и просто жизненным опытом», – пояснил губернатор.

Глава региона добавил, что в перспективе эти гостиные будут использоваться для психологической реабилитации вернувшихся с фронта военнослужащих, помогая им восстанавливать семейные связи.

Особое внимание в регионе уделяют адаптивной физической культуре. По словам губернатора, бойцы, получившие ранения, активно вовлекаются в это движение, и тюменская сборная уже не раз становилась призёром Кубка полпреда Президента России в УрФО для защитников Отечества. Власти намерены и дальше создавать условия для занятий адаптивным спортом не только в областном центре, но и в муниципалитетах.

В рамках форума была развёрнута выставка достижений уральских производителей из народного военно-промышленного комплекса. Одиннадцать компаний, включая тюменские, представили более шестидесяти образцов техники и оборудования: средства бронезащиты, беспилотные летательные аппараты, наземные боевые дроны, безэкипажные катера, системы дистанционного минирования и средства противовоздушной обороны.

Полпред и губернатор также встретились с участниками добровольческого проекта «Доброслужащий», в рамках которого государственные и муниципальные служащие из регионов УрФО в период отпусков отправляются в гуманитарные миссии в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на приграничные территории. На сегодняшний день к этому движению присоединились уже более полутора сотен чиновников, в том числе свыше тридцати представителей Тюменской области.

Ярким событием форума стала открытая дискуссия Артёма Жоги и Александра Моора с юными участниками «Движения Первых», посвящённая ценностям и смыслам, где обсуждались вопросы патриотизма и значимости совместной работы.

Кульминацией мероприятия стало вручение Всероссийской премии «Патриоты России», которой удостоились три жителя Тюменской области. Награды получили Марина Цуркану за проект «Плечом к плечу – всегда на равных», Юлия Петренко за программу социализации членов семей участников СВО «СВОи квартирники» и Жанара Саткеева за акцию «Лоскутное одеяло Победы».