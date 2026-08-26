Дело Ларисы Долиной возглавило антирейтинг случаев мошенничества в Москве

Народная артистка России Лариса Долина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Абсолютным антирекордом среди столичных жертв телефонных и интернет-аферистов за последние 3,5 года стала сумма в 317,6 миллиона рублей. Именно столько потеряла народная артистка России Лариса Долина, передает ТАСС.

В период с 2 апреля по 12 июля 2024 года злоумышленники убеждали певицу в необходимости «спасти» деньги от противоправных посягательств. В результате Долина перевела на подконтрольные мошенникам счета свои сбережения и продала квартиру. Из общей суммы ущерба 175,1 млн рублей составили средства, перечисленные аферистам.

С 2023 года сумма ущерба в подобных случаях в Москве не превышала 50 млн рублей. Второе место занимает случай с парой пенсионеров, которые в апреле 2025 года потеряли почти 300 млн рублей. Аферисты убедили 76-летнего мужчину снять сбережения и приобрести золотые слитки, которые он затем передавал курьерам. За месяц он лишился 298 млн рублей.

Третьей по размеру ущерба стала студентка, отдавшая мошенникам драгоценности стоимостью более 150 млн рублей. Злоумышленники заявили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, и под видом правоохранителей убедили передать ювелирные изделия для якобы декларирования.

Напомним, в июле Долина похвасталась, что наконец смогла закрыть жилищный вопрос. Певица переехала в новую квартиру. Причем приобрела она ее не сама, ей помогли друзья.