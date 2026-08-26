Сына Рамзана Кадырова наградили медалью Минобороны Абхазии. Фото: Global Look Press/Belkin Alexey

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров награжден медалью Министерства обороны Абхазии «За боевое содружество». Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Награждение состоялось в ходе торжественной церемонии подведения итогов Международного открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений. Мероприятие прошло на базе Российского университета спецназа имени президента РФ Владимира Путина в Гудермесе.

«За высокий уровень взаимодействия и укрепление сотрудничества он также был награжден медалью министерства обороны Республики Абхазия «За боевое содружество», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Напомним, в начале августа старший сын Рамзана Кадырова, занимающий пост министра по физической культуре и спорту Чечни, Ахмат Кадыров был удостоен звания Героя Чеченской Республики за весомый вклад в развитие спортивной сферы региона.