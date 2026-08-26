Записку с цитатой из Корана нашли в яме над нефтепроводом НАТО в Италии Фото: Shutterstock.

В Италии обнаружили записку с цитатой из Корана, которая была найдена в вырытой яме над нефтепроводом «Натополь», финансируемым НАТО. Об этом сообщает портал ANSA.

«Человек, вырывший яму, оставил после себя кирку и лопату, а также несколько небольших записок, написанных на арабском языке», - говорится в материале.

Уточняется, что в яме была найдена записка с 255-м аятом Корана, который является одним из самых знаменитых отрывков во всем религиозном тексте.

Сейчас местные власти ведут расследование в строжайшей секретности. Правоохранители уточняют, кто мог вырыть яму примерно в полуметре от важного для НАТО трубопровода, проходящего через всю Италию и снабжающего топливом военные самолеты.

Ранее KP.RU сообщал, что в Италии забили тревогу из-за стремительного сокращения числа коренных жителей. При этом в стране сокращается число налогоплательщиков, которые должны финансировать здравоохранение, пенсии и государственные услуги.