Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире26 августа 2026 12:33

Записку с цитатой из Корана нашли в яме над нефтепроводом НАТО в Италии

В Италии проводят секретное расследование после обнаружения вырытой у нефтепровода НАТО ямы, в которой нашли записку с 255-м аятом Корана
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария МАМАЕВА
Записку с цитатой из Корана нашли в яме над нефтепроводом НАТО в Италии

Записку с цитатой из Корана нашли в яме над нефтепроводом НАТО в Италии

Фото: Shutterstock.

В Италии обнаружили записку с цитатой из Корана, которая была найдена в вырытой яме над нефтепроводом «Натополь», финансируемым НАТО. Об этом сообщает портал ANSA.

«Человек, вырывший яму, оставил после себя кирку и лопату, а также несколько небольших записок, написанных на арабском языке», - говорится в материале.

Уточняется, что в яме была найдена записка с 255-м аятом Корана, который является одним из самых знаменитых отрывков во всем религиозном тексте.

Сейчас местные власти ведут расследование в строжайшей секретности. Правоохранители уточняют, кто мог вырыть яму примерно в полуметре от важного для НАТО трубопровода, проходящего через всю Италию и снабжающего топливом военные самолеты.

Ранее KP.RU сообщал, что в Италии забили тревогу из-за стремительного сокращения числа коренных жителей. При этом в стране сокращается число налогоплательщиков, которые должны финансировать здравоохранение, пенсии и государственные услуги.