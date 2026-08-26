Суд удовлетворил иск «Мираторга» к блогеру из-за ролика про коров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск агрохолдинга «Мираторг» к блогеру Станиславу Васильеву из-за видеоролика о забое коров в Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Спор возник после публикации Васильева в марте 2026 года. В одном из фрагментов блогер связал изъятие и уничтожение животных в нескольких районах Новосибирской области с интересами агрохолдинга.

«Убивают именно коров для того, чтобы расчистить поле для компании „Мираторг“», — утверждал Васильев в ролике.

Компания потребовала признать эти сведения не соответствующими действительности и порочащими ее деловую репутацию. Суд с учетом результатов экспертизы согласился с позицией истца и полностью удовлетворил требования. Васильева обязали удалить спорный фрагмент и разместить опровержение.

Если решение не будет исполнено, с блогера могут взыскивать по пять тысяч рублей за каждый день просрочки. Начисление неустойки начнется с восьмого дня после вступления решения в законную силу.

Сам спор был связан с событиями начала 2026 года, когда в пяти районах Новосибирской области вводили карантин из-за бешенства животных и пастереллеза. В рамках борьбы с очагами заболеваний животных в личных подсобных хозяйствах в том числе изымали и уничтожали.

В мае судебные приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Средства были перечислены после вступления судебного решения в силу. Мизулина сообщала, что деньги направили на помощь участникам СВО.