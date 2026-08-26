SZ: Украина не продвинулась в выполнении реформ в сфере борьбы с коррупцией Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Украина практически не продвинулась в выполнении ключевых реформ в сфере борьбы с коррупцией. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

По информации источника, именно от этого зависит дальнейшая финансовая помощь западных стран.

«Фактически соглашение предусматривает, что ЕС выплатит дополнительные миллиарды в качестве помощи только в том случае, если Украина будет бороться с коррупцией в стране. Но реформы застопорились», - говорится в материале.

Напомним, ранее комитет Рады отказался включить в повестку несколько законопроектов, которых требует Евросоюз. Среди них - расширение полномочий НАБУ и САП, а также отмена норм, затрудняющих расследование коррупционных дел.

Один из представителей ЕС считает, что помощь в размере 8 млрд евро зависит от выполнения 27 согласованных реформ.

Ранее сайт KP.RU писал, что Зеленский лично приказал арестовать детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), участвовавших в расследовании дела о коррупции в его офисе.