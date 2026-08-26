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НовостиВ мире26 августа 2026 12:38

Reuters: Украина столкнулась с огромными проблемами с экспортом зерна

До 70 судов скопились у Сулинского канала
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Reuters: Украина столкнулась с огромными проблемами с экспортом зерна

Reuters: Украина столкнулась с огромными проблемами с экспортом зерна

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украина столкнулась с серьёзными проблемами в экспорте зерна, из-за заторов у Сулинского канала скопились десятки судов. Об этом сообщает Reuters. После ударов России по украинским черноморским портам, связанным с ВСУ, они фактически оказались заблокированы. Экспорт зерна частично переориентировали на Дунай. Однако и там возникли сложности.

С 1 по 21 августа Украина экспортировала только 539 тыс. тонн зерна против 1,73 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Сейчас у канала ожидают прохода около 70 судов, тогда как пропускная способность составляет всего 2–3 корабля в день.

Задержки связаны с нехваткой лоцманов, воздушными тревогами и плохой погодой. Ожидание каждого судна может обходиться до $8 тыс. в сутки, что наносит серьёзные убытки экспортёрам.

Ранее KP.RU сообщал, что Украина может потерять до половины экспорта сельхозпродукции в 2026-2027 годах из-за ограничения работы морских портов. В МинАгро Украины прогнозируют сокращение поставок с 64,4 до 29,6 млн тонн, власти уже запросили 220 млн евро безвозвратной помощи у ЕС.