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НовостиЭкономика26 августа 2026 12:46

Названа дата проведения ПМЭФ-2027: когда состоится юбилейный форум

Юбилейный ПМЭФ состоится с 16 по 19 июня 2027 года
Сергей КУДРИН
Юбилейный ПМЭФ состоится с 16 по 19 июня 2027 года

Юбилейный ПМЭФ состоится с 16 по 19 июня 2027 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2027 году в Санкт-Петербурге состоится тридцатый по счёту, большой юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В пресс-службе Росконгресса объявили, в какие даты будет проведено мероприятие - оно пройдёт с 16 по 19 июня следующего года.

«На протяжении 30 лет ПМЭФ поднимает самые актуальные темы своего времени. <...> Его повестка всегда отражала ключевые изменения в мире и потребность в согласованных действиях. <...> Уверен, что юбилейный, 30-й Петербургский международный экономический форум станет важной вехой в истории ПМЭФ и откроет новые возможности для формирования партнерств и реализации совместных проектов», - заявил секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Кобяков добавил, что ПМЭФ - это сила, которая объединяет мировое сообщество на основе доверия и взаимного стремления к развитию.

Напомним, что президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2026, обсудив состояние экономики и влияние международных событий на мировую экономику. Важная часть выступления - ответы на вопросы участников. Сайт KP.RU провёл онлайн-трансляцию и собрал ключевые высказывания.