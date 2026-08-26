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НовостиПроисшествия26 августа 2026 12:51

Найденный мертвым под Красноярском турист перед смертью отказался от турпохода

Умерший в парке «Ергаки» мужчина отказался от турпохода и хотел вернуться в Красноярск на попутках
Семен ЗИМИН
Найденный мертвым под Красноярском турист перед смертью отказался от турпохода

Найденный мертвым под Красноярском турист перед смертью отказался от турпохода

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тело туриста, который пропал в природном парке «Ергаки» под Красноярском, было обнаружено спасателями. Как выяснилось, еще до своего исчезновения мужчина принял решение не идти по намеченному маршруту вместе с группой. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.

В ведомстве рассказали, что 26 августа останки погибшего нашли недалеко от дороги, буквально в 300 метрах от трассы. Поиски начались после того, как 21 августа в полицию позвонила дочь туриста и заявила о его пропаже.

В тот же день вход на территорию парка «Ергаки» был ограничен для всех посетителей из-за участившихся случаев выхода диких медведей.

Известно, что 16 августа мужчина прибыл на базу отдыха в составе туристической группы. Однако от дальнейшего прохождения маршрута он добровольно отказался, предпочтя вернуться в Красноярск на попутном транспорте. После этого момента связь с ним прервалась, и его местонахождение оставалось неизвестным вплоть до обнаружения тела.