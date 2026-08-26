Около Кремля в Коломне нашли тысячи серебряных монет, пролежавших под землей около 600 лет

В Коломне найден крупнейший клад русских монет 20-х гг. XV в. Фото: Институт археологии РАН, archaeolog.ru

В историческом центре Коломны, неподалеку от кремля, специалисты Института археологии РАН во время охранных раскопок сделали грандиозное открытие. В глиняном кувшине местного производства, пролежавшем под землей около 600 лет, найден нетронутый клад из более чем 2,6 тысячи серебряных монет периода правления Василия I Дмитриевича и Василия II Темного. Об этом пишет РИА Новости.

Ценность открытия заключается в его полной сохранности. По словам заместителя директора ИА РАН Петра Гайдукова, «абсолютно ни одна монетка этого клада не ушла в сторону, все в руках исследователей», что позволит реконструировать монетные выпуски первой трети XV века.

Варианты коломенских монет первой четверти XV в. Фото: Институт археологии РАН, archaeolog.ru

«Самое главное, конечно, это состав этого монетного клада. Помимо того, что он целый, он единообразный. Именно в его полноте специалисты могут рассказать эту запутанную историю периода, о котором мы очень часто мало знаем», — заявила руководитель экспедиции Ася Энговатова.

Варианты коломенских монет первой четверти XV в. Фото: Институт археологии РАН, archaeolog.ru

Для эпохи Средневековья сумма в 2,6 тысячи монет (около 13 рублей) была колоссальной. Историки отмечают, что на эти деньги тогда можно было приобрести несколько городских домов или целый конный табун. Предположительно, сокровище спрятали во время эпидемии чумы 1425–1427 годов. После завершения научных исследований уникальный комплекс планируют передать в Коломенско-Зарайский музей-заповедник.

Монета великого князя Василия Дмитриевича, чеканенная в Москве. Фото: Институт археологии РАН, archaeolog.ru

Напомним, в этом году в районе Багамских островов международная исследовательская экспедиция подняла со дна первые реальные свидетельства золотого века пиратства. Было обнаружено сразу несколько пиратских кораблей.