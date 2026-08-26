Новый остров обнаружили в Каспийском море у берегов Казахстана. Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Новый остров обнаружили в Каспийском море у побережья Казахстана. Об этом интернет-ресурсу Lada.kz рассказал основатель казахстанской туристической компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов.

По его словам, за последние пять лет в северной части Каспия, в районе островов, где обитают каспийские тюлени, начали появляться новые участки суши. Специалист связывает этот процесс со снижением уровня моря.

Один из недавно сформировавшихся островов получил название Рыбачий. Он расположен примерно в 500 метрах к востоку от острова Святой и приблизительно в 30 километрах от села Баутино в Мангистауской области.

Мухашов отметил, что новые острова также появляются в районе Кулалы, Морского, Святого, Подгорного, Ушарала, Маякшыккана и Долгого. По его словам, преимущественно на них обитают волки, также встречаются кабаны и барсуки.

Новый остров, как отметил эксперт, отличается живописной природой и уже представляет интерес для туристов.

Напомним, в июле этого года коллектив исследователей из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН и Геофизического центра РАН представил масштабное исследование о состоянии Каспийского моря. Ученые зафиксировали рекордное обмеление Каспия.