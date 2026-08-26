Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире26 августа 2026 13:06

Российского скрипача Вадима Репина внесли в базу «Миротворца»

«Миротворец» внес в базу скрипача Репина за публичную поддержку России
Вениамин ЗАХАРОВ
Российский скрипач Вадим Репин был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Российский скрипач Вадим Репин был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Российский скрипач Вадим Репин был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса

Создатели сайта обвиняют его в публичной поддержке России.

Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.

Ранее стало известно, что в базу сайта был внесен Ахрик Цвейба, чемпион СССР 1990 года в составе киевского «Динамо», экс-игрок сборных Украины и России.