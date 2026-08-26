Российского скрипача Вадима Репина внесли в базу «Миротворца»

Российский скрипач Вадим Репин был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Российский скрипач Вадим Репин был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса

Создатели сайта обвиняют его в публичной поддержке России.

Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.

Ранее стало известно, что в базу сайта был внесен Ахрик Цвейба, чемпион СССР 1990 года в составе киевского «Динамо», экс-игрок сборных Украины и России.