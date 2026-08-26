Ученые назвали страну, которая будет самой безопасной в случае глобальной катастрофы

Австралия может оказаться самым безопасным местом на Земле в случае глобальной катастрофы. Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Австралия может оказаться самым безопасным местом на Земле в случае глобальной катастрофы. К такому выводу пришла международная группа ученых. Результаты опубликованы в журнале Global Challenges.

Исследователи под руководством эколога Флориана Йена из Хагенского университета в Германии проанализировали сотни научных работ, посвященных различным сценариям глобальных катастрофических рисков — от падения астероида до извержения вулкана.

Ученые пришли к выводу, что наибольшие шансы пережить масштабную катастрофу имеют развитые и географически удаленные страны, способные самостоятельно обеспечивать население продовольствием и другими необходимыми ресурсами. Особенно важны крупная промышленная и сельскохозяйственная базы, а также относительная изоляция от основных зон риска.

По совокупности факторов лидером оказалась Австралия. В число наиболее устойчивых к глобальным природным катастрофам также вошли Новая Зеландия, Япония, Швейцария и Аргентина.

При этом у каждой из этих стран есть уязвимости. Новая Зеландия, Япония и Аргентина имеют протяженные береговые линии и могут пострадать от цунами в случае падения крупного астероида. Кроме того, некоторые из них находятся в зоне потенциального воздействия вулканической активности.

Ранее ученые призвали спасать ледники, чтобы избежать затопления городов. Исследователи предупреждают о том, что ледяные щиты Антарктиды и Гренландии тают очень быстро.