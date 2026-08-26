Во Франции нелегальному мигранту предъявили обвинения в изнасиловании россиянки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Франции нелегальному мигранту предъявили обвинение в изнасиловании гражданки России на Корсике. Мужчину отправили под предварительное заключение, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным издания, инцидент произошел 22 августа в городе Бастия. В тот день к россиянке пришли ее знакомый и еще один мужчина. После ухода первого гостя второй, как утверждается, совершил преступление.

Подозреваемым оказался 34-летний выходец из Гвинеи Александр Д. Он прибыл на Корсику в 2014 году, учился в местном университете и недавно обратился за убежищем. При этом мужчина находился во Франции нелегально, а власти ранее предписали ему покинуть страну.

После произошедшего россиянку доставили в больницу. Медицинское обследование, по информации Le Figaro, выявило на ее теле синяки. Сам фигурант и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за нарушений правил дорожного движения.

В июле посольство России во Франции призвало россиян заранее оценивать возможные риски перед поездками в недружественные государства. Дипломаты рекомендовали учитывать действующие ограничения и обстановку в стране пребывания. В дипмиссии также напоминали о необходимости соблюдать местные законы и сохранять осторожность во время зарубежных поездок.