Появилось видео падения 8-летнего мальчика из Самары, после которого он умер

Мирон Перевозников погиб после падения с ограждения на детской площадке. Фото: предоставила мама мальчика

В Самаре 8-летний Мирон Перевозников погиб после падения с ограждения на детской площадке. Трагедия случилась днем 15 марта. Мальчик играл в футбол с другом, залез на ограждение над подземной парковкой, поскользнулся и упал с двухметровой высоты. В распоряжении «КП-Екатеринбург» появилось видео инцидента.

Ребенок ударился о столб и приземлился спиной на лед. Он оставался в сознании, просил помощи. Мама ребенка прибежала на место через несколько минут.

- Мироша был в сознании. Он говорил, что ему больно. У него стали закатываться глаза, губы побледнели, - вспоминает мама мальчика Екатерина в беседе с «КП-Екатеринбург».

Скорая приехала через 10–15 минут. Родители утверждают, что врач осмотрел мальчика, не нашел переломов и сам перенес его в машину, потянув за воротник. При этом в реанимобиль ребенка не заводили. Через 15 минут медики начали реанимацию, которая длилась около 40 минут. Со слов родителей, она происходила прямо во дворе.

В больницу Мирона привезли в 16:00. Родители говорят, что персонал не сразу начал помощь. В 16:41 врачи констатировали смерть. Из справки стало известно о разрыве полой вены и размозжении печени.

- Нам сказали, что его привезли в критическом состоянии, - вспоминает Екатерина.

СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены строительная и судебно-медицинская экспертизы. Родители хотят проверить безопасность площадки и действия врачей. Для этого они наняли медицинского юриста Юлию Липинскую из Екатеринбурга.

- Есть вопросы не только к площадке, но и к медикам, - отметила в беседе с «КП» Липинская.