Стоматолог предупредила об опасности слишком усердной чистки зубов

Для ежедневного ухода стоматолог рекомендует чистить зубы дважды в день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Слишком интенсивная чистка зубов может не улучшить гигиену, а, наоборот, привести к повреждению эмали и десен, заявила стоматолог-терапевт Зарина Тотаева. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Одним последствием агрессивной гигиены может стать истирание эмали и особенно дентина в области шеек зубов. Риск повышается при использовании жесткой щетки, абразивных паст и неправильных горизонтальных движений», – рассказала Тотаева.

По словам врача, сильное давление на щетку способно травмировать десны, вызвать кровоточивость, чувствительность и постепенное оголение корней зубов. Особенно осторожно стоит чистить зубы после кислой пищи, поскольку в этот момент эмаль становится более уязвимой.

Для ежедневного ухода стоматолог рекомендует чистить зубы дважды в день мягкой или средней по жесткости щеткой и фторсодержащей пастой. Движения должны быть аккуратными, без сильного давления. Также важно очищать межзубные промежутки с помощью нити, ершиков или ирригатора.

Ранее стоматолог Артем Корякин рассказал, что кариес на ранней стадии можно лечить без сверления зубов с помощью реминерализации.