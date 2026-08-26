Экс-президента Армении Кочаряна доставили из больницы в суд

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, ранее находящегося в больнице, доставили в антикоррупционный суд. Фото: Diego Herrera/ Keystone Press Agency/ Global Look Press

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, ранее находящегося в больнице, доставили в антикоррупционный суд. Об этом ТАСС заявил депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян.

Уточняется, что время рассмотрения дела в отношении Кочаряна для избрания меры пресечения пока не раскрывается. Информацию также подтвердил адвокат экс-президента Арман Орбелян.

Напомним, что в Генеральной прокуратуре Армении возбудили уголовное дело в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением, получении взятки в особо крупных размерах и отмывании денег.

Ранее Кочарян был доставлен в Службу национальной безопасности страны. Сотрудники СБН также провели обыски в квартире сына экс-президента Левона Кочаряна.