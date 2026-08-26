Пить через силу не нужно: ученый объяснила, сколько воды требуется организму

Совет выпивать 2,5 литра воды в день появился из-за неправильной трактовки рекомендаций. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Универсального количества воды, которое необходимо выпивать каждому человеку за день, не существует. Потребность в жидкости зависит от веса, физической активности, погоды, состояния здоровья и рациона, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Екатерина Дубровина. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Потребность организма в жидкости динамична и определяется индивидуальными особенностями: антропометрическими данными, уровнем метаболизма при физических нагрузках, внешними климатическими условиями, состоянием здоровья и составом ежедневного рациона», – отметила Дубровина.

По словам специалиста, совет выпивать 2,5 литра воды в день появился из-за неправильной трактовки рекомендаций американских ученых 1945 года. В указанную цифру входила не только вода, но и вся жидкость, которую человек получает из еды и напитков.

На количество необходимой воды также влияют беременность, хронические заболевания и прием некоторых лекарств. Дополнительную жидкость организм получает из продуктов с высоким содержанием воды, например овощей и фруктов.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, можно ли безопасно пить воду прямо из-под крана в России.