Мирошник: МККК не обнаружил военных объектов на складах Wildberries в Ленобласти. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) посетила складские комплексы Wildberries в Ленинградской области, которые ранее были атакованы Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам посла, представители организации лично убедились в отсутствии каких-либо военных объектов на территории логистических центров. Склады использовались исключительно для хранения товаров народного потребления.

«Эксперты МККК могли убедиться в полном отсутствии военных объектов как на самих складах, так и вокруг них, поговорить с администрацией предприятия и сотрудниками, находившимися на рабочих местах в момент атаки», - написал Мирошник в Телеграм-канале.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что после атаки 24 июля на склады в Шушарах и Уткиной Заводи часть площадей и товаров удалось сохранить благодаря оперативной эвакуации сотрудников.