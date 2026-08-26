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НовостиПолитика26 августа 2026 13:56

Мирошник: МККК не обнаружил военных объектов на складах Wildberries в Ленобласти

Представители Международного комитета Красного Креста посетили атакованные ВСУ логистические центры и убедились в отсутствии военной инфраструктуры
Анна АДАМАЙТЕС
Мирошник: МККК не обнаружил военных объектов на складах Wildberries в Ленобласти. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мирошник: МККК не обнаружил военных объектов на складах Wildberries в Ленобласти. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) посетила складские комплексы Wildberries в Ленинградской области, которые ранее были атакованы Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам посла, представители организации лично убедились в отсутствии каких-либо военных объектов на территории логистических центров. Склады использовались исключительно для хранения товаров народного потребления.

«Эксперты МККК могли убедиться в полном отсутствии военных объектов как на самих складах, так и вокруг них, поговорить с администрацией предприятия и сотрудниками, находившимися на рабочих местах в момент атаки», - написал Мирошник в Телеграм-канале.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что после атаки 24 июля на склады в Шушарах и Уткиной Заводи часть площадей и товаров удалось сохранить благодаря оперативной эвакуации сотрудников.