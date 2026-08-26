Дональд Трамп назвал Канаду одной из худших стран для ведения дел Фото: REUTERS.

Канада является одной из худших стран в мире для ведения дел. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.

"Канада - это одна из худших стран мира, с которыми можно вести дела", - сказал Трамп на фоне срыва торгового соглашения между Оттавой и Вашингтоном.

Издание The Atlantic ранее заявило, что торговое противостояние между США и Канадой перешло в новую фазу после провала переговоров между двумя государствами. По утверждениям СМИ, глава Белого дома уже проигрывает торговую войну.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вашингтон введет 50-процентные пошлины на все автомобили, автомобильные запчасти и сталь из Канады. Соответствующее решение вступит в силу с января 2027 года.