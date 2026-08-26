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НовостиПроисшествия26 августа 2026 14:14

Девять человек погибли в результате атаки ВСУ на автобус в ЛНР

Девять человек погибли и еще пять получили ранения при атаке ВСУ на рейсовый автобус «Лисичанск – Стаханов» в ЛНР
Мария МАМАЕВА
Девять человек погибли в результате атаки ВСУ на автобус в ЛНР

Девять человек погибли в результате атаки ВСУ на автобус в ЛНР

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Девять человек погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины на рейсовый автобус «Лисичанск - Стаханов». Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«В разгар дня неонацисты прицельно ударили по рейсовому автобусу «Лисичанск - Стаханов», который двигался по автодороге Золотое - Первомайск. В автобусе находились 15 пассажиров», - написал он в MAX.

Пасечник уточнил, что восемь человек погибли на месте, еще одна двадцатилетняя девушка скончалась в реанимации. Также ранения получили пять человек, им оказана необходимая медицинская помощь.

Глава ЛНР назвал произошедшее очередным актом терроризма киевского режима, за который виновные понесут заслуженное наказание.

Ранее KP.RU сообщал, что два человека погибли в результате атаки ВСУ на микроавтобус с пассажирами в Амвросиевском округе ДНР.