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НовостиЭкономика26 августа 2026 14:14

«Ледяной шелковый путь» меняет правила игры

Борис Титов о рекордном присутствии китайского бизнеса и транзитном будущем Арктики
Олег КАРПОВ

За последние пять лет число компаний с китайским капиталом в России выросло в 11 раз, достигнув 15,5 тысячи. О текущем состоянии деловых контактов и стратегических перспективах сообщил спецпредставитель Президента РФ Борис Титов.

Приток китайских инвестиций в Россию превышает все ожидания. По данным на июль 2026 года, в стране зарегистрировано более 15,5 тыс. юридических лиц с китайскими учредителями. Если сравнивать с показателями пятилетней давности, разница колоссальная — тогда их было в 11 раз меньше. Заметно изменилась и структура рынка: доля китайского бизнеса среди всех организаций с иностранным участием подскочила с 3,6% до 23,6%.

В то время как китайский бизнес осваивает российские регионы, на горизонте появляется еще более масштабный проект — Северный морской путь. С начала 2026 года взаимный товарооборот двух стран уже превысил $192 млрд, прибавив более 26%. Однако, по мнению Бориса Титова, это далеко не предел.

«Я думаю, что перспективы дальнейшего роста товарооборота и его доведение до целевых 300 млрд долларов в год вполне реальны», — заявил спецпредставитель. Новым «фокусом внимания» он назвал Трансарктический коридор, который в Китае именуют «Ледяным шелковым путем». С учетом глобального потепления и нестабильности традиционного маршрута через Суэцкий канал, Арктика становится все более привлекательной альтернативой.