Трамп: Моджтаба Хаменеи выжил после удара США Фото: REUTERS.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил тяжёлое ранение в результате атаки на Иран, но остался в живых. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с консервативным радиоведущим Гленном Беком, опровергнув собственные слова о якобы смерти Верховного лидера Ирана.

"Я не думаю, что он мертв. Он получил очень серьёзное ранение левой части тела. Он был серьезно ранен, но я не думаю, что он умер", - заявил Трамп.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. В июне Вашингтон и Тегеран заключили меморандум о взаимопонимании, который предусматривал немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, включая Ливан. Однако уже в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили интенсивные бомбардировки Ирана, использовав Ормузский пролив как повод.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё в марте 2026 года Трамп утверждал, что Хаменеи либо серьёзно ранен, либо вовсе убит ударами США.