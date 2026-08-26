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НовостиПолитика26 августа 2026 14:48

Россияне и китайцы забудут, что такое визы: как изменятся отношения стран в 2027 году

Титов: Россияне и китайцы забудут, что такое визы, после 2027 года
Сергей КУДРИН
Титов: Россияне и китайцы забудут, что такое визы, после 2027 года

Титов: Россияне и китайцы забудут, что такое визы, после 2027 года

Фото: Shutterstock.

После 2027 года Россия и Китай перейдут на бессрочный безвизовый режим. Об этом сообщил Борис Титов, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с международными организациями.

"После 2027 года мы уже забудем о том, что такое визовый обмен и что он когда-то существовал между нашими странами. Потому что то, что произошло за это время после введения безвизового режима, показывает, что это создает только преимущества и никаких проблем", - заявил Титов в преддверии VII Российско-Китайского форума предпринимателей.

Титов подчеркнул, что опробованный двумя странами безвизовый режим заметно увеличил туристический поток, который теперь постоянно растёт. Поэтому было решено ещё больше подстегнуть туристический обмен, который заодно укрепит отношения российского и китайского народов, положительно скажется на бизнесе и связях.

Ранее KP.RU сообщил, что Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что забота о панде Катюше в Московском зоопарке укрепляет отношения России и Китая. Посол отметил, что любовь к пандам способствует дружбе и стратегическому партнерству между странами.