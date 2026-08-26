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НовостиПроисшествия26 августа 2026 15:08

ВСУ атаковали ТРЦ «Донецк сити» в ДНР ракетами

На месте слышны звуки работы мобильных огневых групп
Мария МАМАЕВА
Удары пришлись по району ТЦ «Донецк сити», сейчас на месте наблюдается задымление

Удары пришлись по району ТЦ «Донецк сити», сейчас на месте наблюдается задымление

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли удары по району крупного торгового центра в Киевском районе Донецка в ДНР. Уточняется, что было слышно не менее четырех взрывов.

Удары пришлись по району ТЦ «Донецк сити», сейчас на месте наблюдается задымление. Рядом с торговым центром также находятся многоэтажные жилые дома. Во время атаки был слышен характерный для ракет звук. Также в районе начали работать мобильные огневые группы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК, в момент удара в ТЦ находились люди. Здание также получило разрушение в результате массированного ракетного удара. Информации о пострадавших пока не передавалось.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус в ДНР. В результате нападения погибли подросток и водитель микроавтобуса.