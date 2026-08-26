ВСУ атаковали ТРЦ «Донецк сити» в ДНР ракетами

Удары пришлись по району ТЦ «Донецк сити», сейчас на месте наблюдается задымление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли удары по району крупного торгового центра в Киевском районе Донецка в ДНР. Уточняется, что было слышно не менее четырех взрывов.

Удары пришлись по району ТЦ «Донецк сити», сейчас на месте наблюдается задымление. Рядом с торговым центром также находятся многоэтажные жилые дома. Во время атаки был слышен характерный для ракет звук. Также в районе начали работать мобильные огневые группы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК, в момент удара в ТЦ находились люди. Здание также получило разрушение в результате массированного ракетного удара. Информации о пострадавших пока не передавалось.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус в ДНР. В результате нападения погибли подросток и водитель микроавтобуса.