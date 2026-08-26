Импорт автомобилей из Южной Кореи в РФ резко снизился: что происходит

Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию снизились Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Июльский импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию сократился до $50,1 млн. Этот показатель снизился вдвое по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Ura.ru.

Отмечается, что доля новых машин из Кореи составила лишь 2,5% от общего объема, а подержанных - 7,6%. По сравнению с июнем поставки упали ещё на 18%.

Такой обвал связывают с новым расчетом утильсбора, который действует с 1 декабря 2025 года. Льготная ставка для физических лиц сохраняется только для машин, мощность которых не превышает 160 л.с. Платежами от сотен тысяч до миллионов рублей облагается всё, что мощнее.

Кроме того, ситуацию усугубляют летний спад спроса и ослабление рубля. Руководитель центра «Автомобилист» Максим Едрышов предположил, что рынок продолжит переориентироваться на китайские марки.

Ранее сайт KP.RU писал, что Федеральная таможенная служба (ФТС) России опровергла информацию о доначислении утилизационного сбора на машины, ввезенные в РФ из стран ЕАЭС.