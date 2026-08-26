Вдова бывшего вице-премьера Дагестана Каменева найдена убитой в Подмосковье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вдову бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева Анну Каменеву убили в Подмосковье. Обстоятельства совершения преступления kp.ru подтвердил собственный источник.

Тело женщины обнаружили в доме в деревне Жуковка. Её нашли с резаной раной шеи со следами крови в доме и полотенцем с бурыми пятнами. Кроме того, на месте преступления обнаружен травматический пистолет и гильзы.

Приятель 17-летнего сына погибшей задержан по подозрению в совершении преступления. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего и мотив. Каменева работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований.

"Для факультета, коллег и учеников Анны Николаевны ее гибель стала невосполнимой утратой. Анна Николаевна навсегда останется в нашей памяти", - говорится в сообщении на сайте ВШГА МГУ.

Ранее сайт KP.RU писал, что израильские государственные СМИ сообщили о смерти местного криминального авторитета Яниса Юшваева. Его прозвали "главой кавказской мафии".