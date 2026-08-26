Глава СПЧ Фадеев предлагает отчислять школьников за оскорбление учителей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школьников, которые оскорбляют учителей или применяют к ним физическую силу, необходимо разрешить отчислять из школы. Такое мнение выразил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в интервью ТАСС.

По его словам, действующее законодательство формально позволяет исключить подростка за серьезные нарушения дисциплины, однако на практике воспользоваться этой возможностью почти невозможно. Фадеев считает, что эту процедуру необходимо сделать реально работающей.

«Должно быть наказание, жесткое наказание. Сегодняшние правила, законы, позволяют таких подростков выгнать из школы формально, но, по сути, сделать это невозможно. Надо эту формальную возможность перевести в реальную возможность», — сказал глава СПЧ.

Еще одним инструментом воздействия он назвал оценки за поведение. По предложенной схеме сначала школьнику должны сделать замечание, затем объявить выговор и вызвать родителей на педсовет. Только после этого может последовать неудовлетворительная оценка, которую впоследствии можно исправить.

Фадеев подчеркнул, что вопрос дальнейшего обучения исключенного ребенка должны решать родители. По его мнению, сама возможность отчисления уже способна повлиять как на подростков, так и на их семьи, поэтому применять крайнюю меру придется лишь в редких случаях.

Тем временем с 1 сентября в российских школах начнут действовать новые правила оценки поведения учеников. При неудовлетворительной оценке школа должна будет собрать психолого-педагогический консилиум и составить индивидуальный план профилактической работы. Родители при этом смогут оспорить решение через школьную комиссию. На оценки по предметам и допуск к ОГЭ показатель поведения влиять не будет.