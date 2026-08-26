В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ОГЭ

Рособрнадзор: из ОГЭ по истории исключено одно задание повышенной сложности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории исключили одно задание повышенного уровня сложности. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Из экзаменационной работы по истории исключено одно задание повышенного уровня сложности, общее количество заданий уменьшилось с 24 до 23», - говорится в сообщении.

При этом максимальный первичный балл за ОГЭ по истории был уменьшен с 37 до 35.

Уточняется, что изменения также были внесены в итоговое собеседование по русскому языку. Количество заданий будет уменьшено с четырех до трех, а подробный пересказ текста заменят беседой.

При этом, как заявили в Рособрнадзоре, без изменений останутся контрольные измерительные материалы ОГЭ по математике, физике, химии, биологии, литературе, географии, информатике и иностранным языкам.

Ранее KP.RU сообщал, что стала известна дата публикации демоверсий ЕГЭ.