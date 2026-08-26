Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в рамках специальной военной операции. По данным Минобороны, за последние сутки подразделения Северной группировки войск освободили населённый пункт Неженка в Запорожской области, а подразделения Восточной группировки установили контроль над Писаревкой в Сумской области.

В зоне ответственности Северной группировки противник понёс значительные потери: до 240 военнослужащих, один танк и 14 автомобилей были уничтожены. В Запорожской области российские военные ликвидировали до 345 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Также стало известно, что российские войска освободили населённый пункт Анновка в Донецкой Народной Республике. В течение дня российские подразделения уничтожили два сухогруза и четыре склада с военным имуществом, принадлежащим ВСУ.

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