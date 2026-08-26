Генконсульство: умерший на борту севшего в Казахстане самолета был россиянином Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пассажир, скончавшийся на борту самолета Анталья — Екатеринбург после незапланированной посадки в Казахстане, был гражданином России. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Уральске.

Инцидент произошел поздно вечером 25 августа. Во время полета у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие, поэтому экипаж принял решение приземлиться в аэропорту Атырау.

«К сожалению, несмотря на оказанную в ходе полета и после приземления медицинскую помощь, пассажир скончался», — сообщили в генконсульстве.

По предварительным данным полиции Казахстана, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. После завершения необходимых медицинских экспертиз началось оформление документов для отправки тела россиянина на родину. Дипломаты поддерживают контакт с его родственниками, местными властями, представителями авиакомпании и аэропорта. Самолет после случившегося продолжил полет в Екатеринбург.

Ранее врач из Башкирии спас пассажирку во время рейса Уфа — Хургада. Женщина потеряла сознание, а ее давление резко упало прямо в полете. На помощь пришел находившийся на борту анестезиолог-реаниматолог, который стабилизировал ее состояние. Благодаря этому самолету не потребовалась экстренная посадка.