Фастфуд вредит не только фигуре: последствия грозят даже стройным Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Врачи бьют тревогу: любимые всеми гамбургеры и сладкая газировка бьют не столько по фигуре, сколько по головному мозгу. Как выяснилось, ультра-обработанная пища напрямую провоцирует депрессию и даже сосудистую деменцию, причем стройные люди рискуют наравне с полными. Об этом aif.ru рассказала врач-нутрициолог Олеся Ступак.

По данным метаанализов с участием более миллиона человек, регулярное употребление фастфуда повышает риск смерти на 15% и напрямую ухудшает психическое здоровье. По словам эксперта, вред кроется не в калориях, а в четырех биологических процессах, разрушающих нервную систему изнутри.

Оказывается, кишечник вырабатывает до 90% серотонина, но трансжиры убивают полезные бактерии, вызывая дисбактериоз и беспричинную хандру. Одновременно сахар разжигает хроническое воспаление, а вредные молекулы повреждают клетки мозга, стимулируя депрессию.

Ступак подчеркивает, что эти механизмы почти не зависят от веса — лишь 6% риска связано с ожирением. Даже стройный любитель колы и картошки фри находится в зоне поражения, не говоря уже о диабете, который вызывает голодание мозга и деменцию.

Врач советует сократить походы в фастфуд до двух раз в месяц, выбирать курицу с овощами, а в остальные дни питаться крупами и белком. Полностью безопасной дозы такой еды не существует, поэтому важно проходить обследования, чтобы вовремя остановиться.

При этом врач-эндокринолог Виктория Садовская объяснила, почему человек может не чувствовать насыщения после еды. Она посоветовала различать физический и эмоциональный голод. Последний возникает из-за скуки, тревоги, стресса или усталости. Именно это и становится причиной тяги к фастфуду и сладкому, пишет 360.ru.