Осень — время менять уход: косметолог дала советы по выбору средств Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images/Global Look Press

Когда с приходом холодов привычный крем перестаёт спасать, а лицо начинает «гореть» от воды, пора менять тактику ухода. Врач-косметолог Ирина Максимова объяснила aif.ru, как пережить осень без шелушений и стянутости, не скупая все баночки в аптеке и .

Из-за батарей и ветра кожа теряет влагу быстрее, и роговой слой уже не защищает её от раздражения. Полностью выбрасывать все флаконы не нужно, советует Максимова: сначала стоит поменять очищение и подобрать новый увлажняющий крем.

Специалист уточнила, что умываться лучше тёплой водой, а от скрабов и жёстких щёток при шелушении лучше отказаться. Если лицо жирное, это не значит, что влаги достаточно — частые умывания и спиртовые лосьоны только навредят.

В креме стоит искать глицерин, мочевину и церамиды, но главное — чтобы средство не щипало и не вызывало покраснений. При акне увлажнение тоже необходимо, но подбирать его надо вместе с лечением, которое назначил доктор.

С кислотами и ретиноидами осенью лучше повременить, если кожа воспалена или шелушится. Для тела врач рекомендует тёплый душ без фанатизма с мочалкой, а после — обязательно крем с мочевиной для локтей и голеней.

Также в летний период многие начинают умываться значительно чаще обычного. Кажется логичным: в жару кожа быстрее становится жирной, появляется пот, ощущение липкости и желание постоянно освежать лицо. Однако слишком частое умывание может принести больше вреда, чем пользы, рассказала врач-косметолог Анна Брыгина в беседе с Life.ru.