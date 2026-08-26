Мирошник: Запад терактами пытается принудить Россию к переговорам, но это абсурд. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Запад пытается с помощью терактов против мирных жителей России принудить Москву к переговорам, однако такая логика абсурдна. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

Дипломат прокомментировал удар ВСУ по автобусу Лисичанск — Стаханов. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате атаки погибли девять человек, еще шестеро получили ранения.

«Кривые объяснения со стороны западников, чтобы объяснить применение террористических методов ради принуждения к переговорам, являются абсурдными. Такие действия лишь поднимают градус настроений в российском обществе, которое требует от российской власти ужесточения ответных действий по отношению к украинским нацистам», — заявил Мирошник.

Он добавил, что попытки представить подобные действия как способ приблизить мир, по его мнению, также не выдерживают критики.

Ранее Мирошник заявил, что интенсивность ударов ВСУ по гражданским объектам Донбасса и Новороссии напрямую связана с финансовой поддержкой Киева со стороны Запада. Дипломат отметил, что увеличение зарубежных дотаций сопровождается ростом числа атак. Он также призвал учитывать ответственность государств, предоставляющих Украине средства и вооружения.