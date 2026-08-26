Путин поприветствовал участников и гостей юбилейного форума «Вся Россия» в Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную речь участникам и гостям юбилейного XXX форума современной журналистики «Вся Россия». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Приветствую вас в Сочи на открытии юбилейного, XXX форума «Вся Россия». <...> Уверен, что мощный созидательный, экспертный потенциал форума будет и впредь способствовать повышению качества работы СМИ, росту авторитета и престижа профессии журналиста», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Как заявил Путин, за последние три десятилетия форум вырос в крупнейшее мероприятие в своей отрасти, собирая на площадках представителей СМИ не только из России, но и других стран. Президент также отметил важность развития телеканалов и изданий, которое обсуждается на полях форума.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым. Президент заслушал доклад главы ведомства за первые шесть месяцев текущего года.