Мокан: Киеву не хватает средств на выплаты военным Фото: REUTERS.

Украине не хватает средств на выплаты зарплат военным. Об этом заявил депутат Верховной рады Василий Мокан в эфире YouTube-канала.

"Сейчас нет ресурсов на покрытие даже существующего уровня заработных плат военнослужащих до конца года", - заявил Мокан.

По его словам, с самого начала было понятно, что в середине лета 2026 года встанет вопрос нехватки средств на силы безопасности и обороны. Он заявил, что украинское правительство не выполнило обещание по повышению заработных плат для военнослужащих.

В то время как обеспечить выплаты на текущем уровне Киев не способен без западного финансирования.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с журналистами признал дефицит в бюджете Украины на ВСУ в размере 27 млрд долларов.