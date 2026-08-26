Мировой океан установил новый температурный рекорд: что происходит

Одна из причин потепления океана – рост концентрации углекислого газа. Фото: REUTERS.

Мировой океан продолжает нагреваться, а средняя температура его поверхности уже достигла +21,1 градуса. На изменение температуры влияют как деятельность человека, так и природные климатические процессы, рассказал декан географического факультета МГУ, академик Сергей Добролюбов. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Увеличится количество осадков, тайфунов, наводнений… Повышение уровня океана к концу XXI века может дойти до метра», – предупредил Добролюбов.

По словам ученого, одна из причин потепления океана – рост концентрации углекислого газа в атмосфере. Он задерживает тепловое излучение, из-за чего температура воды повышается. Дополнительный вклад вносит природное явление Эль-Ниньо.

Во время Эль-Ниньо нагревается поверхностная вода в центральной и восточной частях Тихого океана. Это влияет на ветры и течения и может приводить к изменению погоды в разных регионах мира.

Ранее исследователи World Weather Attribution предупредили, что рекордное повышение температуры воды у берегов Европы и в Средиземном море может серьезно нарушить работу морских экосистем, спровоцировать массовую гибель кораллов и изменить состав морской фауны, приводит «Царьград».