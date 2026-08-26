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НовостиОбщество26 августа 2026 17:20

Апелляционный суд отменил решение о снятии с выборов в ГД депутата Матвеева

Суд восстановил регистрацию кандидата в депутаты Госдумы Михаила Матвеева
Мария МАМАЕВА
Апелляционный суд отменил решение о снятии с выборов в ГД депутата Матвеева

Апелляционный суд отменил решение о снятии с выборов в ГД депутата Матвеева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение о снятии с выборов в Государственную дума депутата Михаила Матвеева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение Самарского областного суда от 14 августа 2026 года отменить. Принять по делу новое решение», - говорится в сообщении.

Уточняется, что суд удовлетворил апелляцию об отмене решения суда первой инстанции. Регистрация Матвеева на предвыборной гонке в ГД будет восстановлена.

Ранее KP.RU сообщал, что Самарский областной суд вынес решение касательно депутата Михаила Матвеева. Это постановление стало причиной исключения Матвеева из списков претендентов на место в Госдуме России.

Сам депутат еще до решения суда записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию.