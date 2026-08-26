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НовостиПолитика26 августа 2026 17:37

Силы ПВО сбили 51 беспилотник ВСУ над регионами России за день

Средства ПВО уничтожили беспилотники над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря
Мария МАМАЕВА
Силы ПВО сбили 51 беспилотник ВСУ над регионами России за день

Силы ПВО сбили 51 беспилотник ВСУ над регионами России за день

Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны сбили 51 беспилотник Вооруженных сил Украины над несколькими регионами РФ за день. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в среду, 26 августа.

«С 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении.

Уточняется, что дроны были сбиты над территорий Белгородской, Курской, Брянской областей, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы противовоздушной обороны отбили массированную атаку дронов ВСУ на регионы России ночью 26 августа. Были уничтожены 426 беспилотников, в том числе над Белгородской, Курской, Липецкой, Воронежской и Нижегородской областями.