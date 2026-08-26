Mehr: Иран задержал индийский танкер на южном маршруте в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Иран задержал индийский танкер, который шел по южному коридору Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Mehr.

По его информации источника, индийский танкер Haana планировал пройти по южному маршруту через Ормузский пролив. Однако он получил предупреждение о необходимости остановиться. На данный момент причины задержания индийского судна неизвестны.

Как отметили в иранской структуре по контролю за судоходством, за минувшие 24 часа на южном маршруте Ормузского пролива не наблюдалось никакого движения судов.

Как ранее писал сайт KP.RU, военные США начали тайно сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив в ночное время, чтобы обеспечивать движение грузов. Президент США Дональд Трамп ранее высказался об Ормузском проливе. Как заявил американский лидер, он уже расценивает акваторию как территорию Вашингтона.