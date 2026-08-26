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НовостиОбщество26 августа 2026 17:48

«Газпром Арена» предупредила о мошенничестве вокруг концерта Канье Уэста

В «Газпром Арене» заявили, что официальные новости о выступлении артиста могут появляться только на ресурсах организатора Say Agency
Марк СОКОЛОВ
«Газпром Арена» предупредила о мошенничестве вокруг концерта Канье Уэста. Фото: John Palmer/imago stock&people/Global Look Press

«Газпром Арена» предупредила о мошенничестве вокруг концерта Канье Уэста. Фото: John Palmer/imago stock&people/Global Look Press

«Газпром Арена» предупредила о мошенничестве на фоне ситуации вокруг концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Соответствующее сообщение площадка опубликовала во «ВКонтакте».

Представители стадиона подчеркнули, что официальные новости о выступлении артиста могут появляться только на ресурсах организатора Say Agency. Изменения в концертной программе самой «Газпром Арены» будут публиковаться на сайте площадки.

«Любые сведения, публикуемые на иных ресурсах, не подтвержденные указанными каналами коммуникации, следует расценивать как недостоверные», — говорится в сообщении.

Накануне «Газпром Арена» заявила, что не подписывала договор аренды стадиона для проведения концерта Канье Уэста. В Say Agency при этом сообщили, что получили от площадки договор и должны были подписать его до 27 августа, а само выступление не отменено. Концерты рэпера ранее были запланированы на 10 и 11 октября. Организаторы продолжают настаивать, что подготовка к шоу идет.