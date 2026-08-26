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НовостиПолитика26 августа 2026 17:53

Путин поздравил главу Абхазии с Днем признания независимости республики

Путин направил поздравление Бадре Гунбе в День международного признания независимости Абхазии
Мария МАМАЕВА
Путин поздравил главу Абхазии Гунба с Днем признания независимости республики

Путин поздравил главу Абхазии Гунба с Днем признания независимости республики

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Бадру Гунбу с Днем признания независимости республики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин в среду поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу <...>, передал ему и всем жителям республики наилучшие пожелания», - рассказал Песков журналистам.

26 августа отмечается День международного признания независимости Республики Абхазия. В 2008 году, 18 лет назад, Россия официально признала суверенитет республики.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с успешным проведением парламентских выборов. Глава России направил своему коллеге поздравительную телеграмму в связи с уверенной победой партии «Адилет».