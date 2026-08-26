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НовостиПолитика26 августа 2026 18:02

СК: ВСУ при атаке на Донецк использовали крупнокалиберные иностранные боеприпасы

Следователи работают на двух участках, атакованных ВСУ
Марк СОКОЛОВ
СК: ВСУ при атаке на Донецк использовали крупнокалиберные иностранные боеприпасы

СК: ВСУ при атаке на Донецк использовали крупнокалиберные иностранные боеприпасы

Фото: REUTERS.

ВСУ при ударе по Донецку, предположительно, применили крупнокалиберные боеприпасы иностранного производства. Об этом сообщил сотрудник Следственного комитета РФ. Его слова передает ТАСС.

Следователи сейчас работают на двух участках города, попавших под атаку. Одна из локаций находится в районе торгового центра «Донецк Сити».

«В ходе осмотра на месте происшествия обнаружены фрагменты, предположительно, от крупнокалиберных боеприпасов иностранного производства», — рассказал представитель СК.

Специалистам предстоит изучить найденные элементы и установить точный тип примененных при обстреле боеприпасов.

Двумя днями ранее ВСУ нанесли еще один удар по центру Донецка. В результате атаки повреждения получили гражданские объекты. На месте работали экстренные и оперативные службы.